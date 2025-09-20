Polen denkt ook laatste Russische drone te hebben gevonden

WARSCHAU (ANP) - Polen denkt alle Russische drones die vorige week zijn luchtruim binnendrongen te hebben gevonden. De laatste werd gevonden in het noordoosten van het land, zegt het plaatselijke Openbaar Ministerie.

De drone werd aangetroffen in een veld in de gemeente Korsze, meldt het Poolse persbureau PAP. "We denken dat dit de laatste is van de gezochte drones die in de nacht van 9 op 10 september het Poolse grondgebied binnenkwamen", zei de woordvoerder van het OM in het Noordoost-Poolse Olsztyn.

Polen sprak van negentien schendingen van het luchtruim die nacht, maar het waren er volgens Poolse media mogelijk een handvol meer. Het ging in waarschijnlijk alle gevallen om betrekkelijk goedkope, onbewapende lokdrones, bedoeld om bijvoorbeeld de luchtverdediging af te leiden. De NAVO zegt dat de alliantie nog niet heeft kunnen vaststellen of Rusland ze met opzet Polen in stuurde.