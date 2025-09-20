Politie grijpt in op Plein Den Haag en verwijdert demonstranten

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft op het Plein in het centrum van Den Haag tientallen mensen verwijderd van de terrassen. Zeker twee personen zijn aangehouden, ziet een verslaggever van het ANP. Vermoedelijk gaat het om mensen die eerder zaterdag aanwezig waren bij de demonstratie op het Malieveld voor een strenger asielbeleid. De mensen die werden verwijderd, scholden politiemensen uit, waarna de politie ingreep.

Het protest op het Malieveld liep flink uit de hand. De politie heeft een onbekend aantal mensen aangehouden vanwege het geweld in de hofstad. De politie werd bekogeld. Ook werden ruiten van het partijkantoor van D66 ingegooid.