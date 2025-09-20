Brussels Airport schrapt ook zondag helft vluchten na cyberaanval

ZAVENTEM (ANP/BELGA) - De cyberaanval op zijn leverancier van incheck- en boardingsystemen blijft Brussels Airport ook zondag nog hinderen. De helft van de vluchten tot maandagochtend zijn geschrapt.

Door de problemen, die ook andere belangrijke Europese vliegvelden hebben getroffen, moet veel handmatig gebeuren en ontstaan lange rijen. Om al te grote opstoppingen en late annuleringen te voorkomen besloot Brussels Airport alvast een fors deel van de vluchten te annuleren.

Ook Londen Heathrow, Berlin Brandenburg, Dublin en Cork hebben last van de cyberaanval. Nederlandse luchthavens zijn niet geraakt.