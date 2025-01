Polen: Rusland moet ook betalen voor hulp aan slachtoffers oorlog

WARSCHAU (ANP) - De door de EU bevroren Russische tegoeden moeten wat Polen betreft ook worden gebruikt voor hulp aan slachtoffers van de "Russische agressieoorlog tegen Oekraïne", zei de Poolse minister van Justitie, Adam Bodnar. Het gaat om financiële en juridische bijstand, maar ook om hulp bij revalidatie, zei Bodnar vrijdag na afloop van een bijeenkomst van EU-ministers van Justitie in Warschau.

Daar spraken de ministers onder meer over de juridische aspecten van de verantwoordelijkheid die Rusland moet nemen voor zijn oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Volgens de Poolse minister waren de EU-lidstaten het erover eens "dat we speciale zorg moeten dragen voor slachtoffers van oorlogsmisdaden".

Taakuitbreiding

Polen maakt zich tevens hard voor uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Dat zou ook moeten kunnen optreden tegen EU-lidstaten die sancties omzeilen. Een dergelijke uitbreiding van taken ligt politiek gevoelig in diverse lidstaten, weet minister Bodnar.

Sinds november 2022 wordt al daarover gesproken. Taakuitbreiding vergt een unaniem besluit door alle 27 EU-lidstaten en goedkeuring door het Europees Parlement.

"We gaan andere lidstaten overtuigen van de noodzaak van die taakuitbreiding", zei Bodnar. Volgens Polen is het opleggen van sancties "een essentieel instrument van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU", en is "doeltreffende handhaving ervan van belang voor de Unie".

Polen wil dat de lidstaten hier snel een besluit over nemen. Begin maart komen de EU-justitieministers weer bijeen, dan in Brussel.