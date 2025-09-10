ECONOMIE
Polen schakelt zeldzaam NAVO-artikel in voor spoedoverleg drones

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:29
BRUSSEL (ANP) - Polen heeft een weinig gebruikt NAVO-artikel ingeschakeld voor spoedoverleg van het bondgenootschap bij gevaar. Het land wil het binnendringen van zijn luchtruim door Russische drones zo bespreken. De NAVO-landen spreken elkaar woensdagochtend weliswaar in een al geplande vergadering, maar wel in het kader van dit 'artikel 4', zegt een NAVO-bron. Dat bepaalt dat een NAVO-land de alliantie bijeen kan roepen voor overleg als het zich bedreigd voelt. Van het beroemde artikel 5, dat bepaalt dat NAVO-leden elkaar te hulp moeten schieten als er een wordt aangevallen, is geen sprake.
