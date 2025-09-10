ECONOMIE
Europese leiders veroordelen inzet Russische drones in Polen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:35
WARSCHAU (ANP/RTR) - Meerdere Europese landen hebben de Russische schending van het Poolse luchtruim met drones veroordeeld en hun steun betuigd aan Polen. "Onaanvaardbaar", zegt de Franse president Emmanuel Macron over de escalatie. "We zullen geen compromissen sluiten over de veiligheid van onze bondgenoten."
De Tsjechische premier Petr Fiala vindt het "moeilijk om te geloven in toeval". "De nachtelijke Russische droneaanval, die ook Pools grondgebied trof, is een test van de verdedigingscapaciteiten van NAVO-landen." Het is volgens hem duidelijk dat Rusland probeert om inwoners van andere Europese landen schade toe te brengen.
De Zweedse premier Ulf Kristersson spreekt van een "onaanvaardbare" schending van het Poolse luchtruim. Hij zegt dat "de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne een bedreiging vormt voor de veiligheid van heel Europa". De Litouwse president Edgars Rinkevics heeft het over "duidelijk bewijs dat de Russische agressie in Oekraïne ons rechtstreeks raakt" en roept, net als andere leiders, op tot maatregelen.
