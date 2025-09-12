Nederlanders ervaren minder brede welvaart, meldt Rabobank

UTRECHT (ANP) - De "brede welvaart" die Nederlanders ervaren is dit jaar opnieuw gedaald. Mensen voelen zich vooral minder veilig. Dit meldt RaboResearch na onderzoek over brede welvaart, waarbij naast economische maatstaven zoals het bruto binnenlands product (bbp) en inkomen ook aspecten als gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn en huisvesting worden meegewogen.

De ervaren brede welvaart is dit jaar met bijna 1 procent afgenomen, aldus RaboResearch. Vorig jaar was die ook licht gedaald, na een stabilisatie het jaar ervoor. Van alle onderwerpen is veiligheid het hardst gedaald met 3,4 procent.

Vooral jongvolwassenen tot 30 jaar voelen zich minder vaak veilig. "Wereldwijde spanningen, zoals aanhoudende conflicten en oorlogen, en de toename van natuur- en milieurampen, kunnen bijdragen aan een verminderd veiligheidsgevoel", vermoedt hoofdeconoom Otto Raspe. Hij benadrukt dat de meeste Nederlanders zich nog steeds relatief veilig voelen.