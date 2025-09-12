ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders ervaren minder brede welvaart, meldt Rabobank

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 10:44
anp120925083 1
UTRECHT (ANP) - De "brede welvaart" die Nederlanders ervaren is dit jaar opnieuw gedaald. Mensen voelen zich vooral minder veilig. Dit meldt RaboResearch na onderzoek over brede welvaart, waarbij naast economische maatstaven zoals het bruto binnenlands product (bbp) en inkomen ook aspecten als gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn en huisvesting worden meegewogen.
De ervaren brede welvaart is dit jaar met bijna 1 procent afgenomen, aldus RaboResearch. Vorig jaar was die ook licht gedaald, na een stabilisatie het jaar ervoor. Van alle onderwerpen is veiligheid het hardst gedaald met 3,4 procent.
Vooral jongvolwassenen tot 30 jaar voelen zich minder vaak veilig. "Wereldwijde spanningen, zoals aanhoudende conflicten en oorlogen, en de toename van natuur- en milieurampen, kunnen bijdragen aan een verminderd veiligheidsgevoel", vermoedt hoofdeconoom Otto Raspe. Hij benadrukt dat de meeste Nederlanders zich nog steeds relatief veilig voelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 449671040

Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

anp110925138 1

Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

79251423_m

Dit is de sleutel tot levenslang sterke botten en misschien komt er een medicijn

35898144_m

Dit is wat je moet eten als je dementie en hartziekten wilt voorkomen

ANP-535807769

Koe Laura maandenlang verkracht door A. (60) op Enschedese kinderboerderij, rechter geeft één maand cel

Loading