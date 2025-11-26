Polen wil drie Zweedse onderzeeërs kopen om Oostzee te beschermen

WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen wil drie Zweedse onderzeeboten kopen. Met de aanschaf van de A26-onderzeeërs van defensiefabrikant Saab, die vooral de Oostzee moeten beschermen, zijn miljarden euro's gemoeid.

Polen steekt sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne vele miljarden in zijn verdediging. Ook in de bewaking van de Oostzee, waaraan belangrijke Russische havens liggen en waar de spanningen tussen NAVO-landen en Rusland zijn opgelopen. De Oostzee "is cruciaal voor onze veiligheid en moet weer een wit-rode zee worden", zei premier Donald Tusk vorige maand, verwijzend naar de Poolse vlag.

Polen had nog één verouderde Sovjet-onderzeeër. Het NAVO-land kon op zoek naar vervangers kiezen uit zes aanbiedingen uit evenzovele landen, maar koos voor Saab. De regering in Warschau heeft haast en wil voor komende zomer de koop afronden, zei defensieminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.