Iedereen vindt realityserie van Monique uit Winter Vol liefde een ramp: "Alles is gescript"

Monique Hansler, moeder van Mike, was verreweg het spraakmakendste dat Winter Vol liefde heeft voortgebracht. En dus kon een realityserie op SBS6 niet uitblijven. Niet vaak kwam er echter zoveel commentaar op een persoon.

De familie wordt gevolgd terwijl ze naar Spanje emigreren om daar een beachclub te openen. Schoondochter Denise, die we ook kennen uit de datingshow van vorige winter, gaat in eerste instantie ook mee. Helaas strandt de relatie, maar niet voor er nog een fragment opduikt waarin Monique op heel nare wijze de stem van Denise nadoet. "Ik wil jou op één ding attenderen. Je bent een beetje zingend aan het praten. Jij zou niet meer zingen. Gewóón praten", zegt Monique in een filmpje dat inmiddels viraal is gegaan. Ook mag Denises kleding niet in de verhuiswagen, omdat het niet zou passen. Ze moet maar zien hoe ze haar spullen in Spanje krijgt.

De kijker verdraagt Monique ondertussen al niet meer. Dat is ook terug te lezen in de commentaren. De Telegraaf spreekt van een schoonloeder en "een hoog irritainment-gehalte". “Ergens hoop je dat het een grote act is van Mo, maar iets doet vermoeden dat dat niet het geval is.”

Alles is gescript

Daar denkt tv-commentator Victor Vlam anders over. Alles is gescript, meent hij. Een verhuiswagen die te klein is en een aanbetaling die niet gedaan is. Het zijn allemaal van die trucjes die realityseries gebruiken om kunstmatig spanning op te bouwen.”

Hij vindt de serie verder niet zo boeiend, zegt hij op X. “Het probleem met De Hanslers is dat Monique irritant dominant is en er geen andere uitgesproken karakters tegenover staan. Het is daarom extreem eentonig." Journaliste Vivienne Groenewoud kan het niet aanzien. “Je kijkt naar een tiran met een stel wobble heads die op eieren om haar heen laveren.”

Zelfs Johan Derksen, zelf toch ook niet bepaald subtiel, kan de schoonmoeder from hell niet waarderen. “Dit is de meest nare schoonmoeder die je je kunt bedenken met een slapzak van een zoon en een vader die geen enkele rol speelt in het gezin en dan nog een hysterische berggeit die z’n vriendin is, terwijl de relatie al over is.”

Hij vindt het ook gemeen dat Monique Denise nadoet. “Die muts is niet in de positie dat ze dat meisje zo kan nadoen. Dat vind ik heel onsympathiek. Ik vind het te gek voor woorden, maar ik erger me zo, dat ik volgende week weer kijk.”