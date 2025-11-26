ECONOMIE
Italiaanse skiester Brignone is terug op de piste

Sport
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 16:12
anp261125148 1
MILAAN (ANP) - De Italiaanse skiester Federica Brignone is zeven maanden na een dubbele beenbreuk terug op de piste. Volgens de Italiaanse wintersportfederatie gaat ze er alles aan doen om aan de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo deel te nemen.
De 35-jarige Brignone liep begin april bij een val ook een scheurtje in een kruisband op. Ze won vorig seizoen de algemene wereldbeker.
"We willen haar nu eerst vertrouwen in haar lichaam geven" , meldt de Italiaanse wintersportfederatie. "Vervolgens gaat ze oefeningen in de sportschool afwisselen met trainingen op de piste. We moeten afwachten hoe alles verloopt, maar ze wil dolgraag in eigen land op de Spelen uitkomen."
De Winterspelen beginnen volgend jaar op 6 februari.
