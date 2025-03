Honderden mensen gegijzeld in trein Pakistan

QUETTA (ANP/AFP/DPA/RTR) - Gewapende strijders hebben in Pakistan meer dan 450 mensen gegijzeld in een trein. Dat zegt een hoge overheidsfunctionaris in de regio Balochistan tegen persbureau AFP.

Eerder had het separatistische Balochistan Bevrijdingsleger (BLA) al aangegeven een trein te hebben aangevallen en mensen in gijzeling te hebben genomen. Volgens de BLA zijn de machinist en zes militairen gedood. Voor de trein werd gekaapt, zouden de aanvallers rails hebben opgeblazen om de trein te stoppen.

De getroffen trein is volgens de autoriteiten de Jaffar Express, die van Quetta naar Peshawar reed. Veiligheidstroepen zouden al zijn aangekomen op de plek van het incident. Ze zouden een operatie voorbereiden om de treinkapers uit te schakelen.

Aanslagen

Het is al decennia onrustig in het grondstofrijke Balochistan. Gewapende groepen vinden dat de plaatselijke bevolking onvoldoende profiteert van de bodemrijkdommen. Het BLA wil dat het gebied onafhankelijk wordt.

Pakistan wordt geplaagd door tal van gewapende opstandelingen en terroristische aanslagen. Begin dit jaar zijn er buitengewoon veel aanslagen, volgens de denktank Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS). In januari waren er in Balochistan 24 aanslagen waarbij 26 doden vielen. In heel land registreerde de denktank 74 aanslagen of aanvallen van extremisten waarbij ruim negentig doden zijn gevallen, aldus Pakistaanse media.