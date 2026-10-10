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Politico: ICE richt zich ondanks beschermde status op Hongkongers

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico.
ICE-agenten zouden hebben gedreigd mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker twaalf keer gebeurd en moeten deze mensen sindsdien een enkelband dragen. Onderzoekers hebben nog tientallen mensen uit Hongkong geïdentificeerd die dit jaar zijn opgepakt. Het is niet duidelijk of er momenteel nog mensen vastzitten.
Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de VS te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. Volgens Politico kunnen de arrestaties ertoe leiden dat mensen worden uitgezet zodra hun juridische status afloopt.
Volgens de meest recente cijfers verbleven er in 2021 ongeveer 3800 inwoners van Hongkong in de VS.
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