Politico: politieke toekomst Waltz onzeker na groepschat

WASHINGTON (ANP) - Het is onduidelijk of de Amerikaanse veiligheidsadviseur Mike Waltz kan aanblijven na de rel met de groepschat over aanvalsplannen in Jemen, stelt nieuwssite Politico. Bronnen melden aan Politico dat er achter de schermen druk overleg wordt gevoerd over Waltz. "Iedereen in het Witte Huis is het erover eens: Waltz is absoluut een idioot", aldus een van de bronnen.

Het lijkt erop dat de hoofdredacteur van tijdschrift The Atlantic, Jeffrey Goldberg, per ongeluk werd toegevoegd aan een groep op berichtendienst Signal. Hierin besprak de top van de Amerikaanse regering wapens, doelwitten en de timing van een militaire operatie in Jemen. Walz zou Goldberg voor het gesprek hebben uitgenodigd.

Ingewijden vragen zich af waarom Waltz het nummer van Goldberg had, aldus Politico. "Het was roekeloos om niet te controleren wie er deelnamen aan het groepsgesprek. En je kunt simpelweg geen roekeloze nationale veiligheidsadviseur hebben", aldus een ingewijde.

De beslissing of Waltz de veiligheidsadviseur kan blijven is uiteindelijk aan de Amerikaanse president Donald Trump, aldus Politico. Een woordvoerder van het Witte Huis liet maandagavond nog weten dat Trump "het volste vertrouwen" houdt in de Nationale Veiligheidsraad en adviseur Waltz. Trump benadrukte dat de aanval op de Houthi's in Jemen succesvol was verlopen.