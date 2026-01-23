Politico: Trump overweegt zeeblokkade bij Cuba

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt om een maritieme blokkade in te stellen bij Cuba, zoals eerder gebeurde bij Venezuela. Dat melden drie ingewijden aan Politico. Volgens hen zou die blokkade bedoeld zijn om een regimewissel op het eiland te bereiken.

De blokkade zou gericht zijn op alle olie-import. Trump zei vorige week al dat er geen Venezolaanse olie meer zou worden verscheept naar Cuba. Daar was het communistische bewind in Havana sterk van afhankelijk.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is voorstander van de stap, zeggen twee van de drie bronnen. Rubio is zelf van Cubaanse afkomst en staat bekend als hardliner wat betreft de aanpak van de huidige machthebbers.

Trump stelde eind vorig jaar een blokkade in voor Venezuela om de druk op te voeren op president Nicolás Maduro. Begin januari namen de Amerikanen Maduro zelfs gevangen en nu werkt de Venezolaanse regering volgens Trump samen met de VS.