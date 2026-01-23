ECONOMIE
Nederland definitief geen onderdeel van Trumps Raad voor Vrede

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 22:14
anp230126174 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat definitief geen deel uitmaken van de Raad voor Vrede die de Amerikaanse president Donald Trump wil oprichten. Dat zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) bij het tv-programma Café Kockelmann.
Veel andere Europese landen, zoals Spanje, hebben bedankt voor deelname aan de raad. Tot nu toe hebben wel EU-landen Hongarije en Bulgarije ja gezegd. Andere deelnemers zijn Argentinië, Israël en Saudi-Arabië. Van Weel zei dat die landen "wat pragmatischer" zijn, tegenover een "wat principiëlere" opstelling van de EU-landen.
