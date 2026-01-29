ECONOMIE
Politie: aanhouding omstreden evangelist De Wal onterecht

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 22:09
anp290126240 1
TILBURG (ANP) - De politie heeft de omstreden voorganger Tom de Wal eerder deze maand ten onrechte aangehouden. Dat heeft ze laten weten aan de evangelist die in Tilburg werd opgepakt. De 32-jarige Brabander spreekt zelf op sociale media van een overwinning.
De politie zegt dat ze destijds de gemeente assisteerde door aan De Wal te laten weten dat zijn religieuze bijeenkomst in een pand aan de Apennijnenweg niet door mocht gaan. Volgens de gemeente ging het namelijk om een evenement, waarvoor geen vergunning was aangevraagd. Het betreffende gebouw was volgens de gemeente ook geen kerkgebouw.
Buiten op straat ging De Wal die 9 januari verder met gebeden, waarna de politie hem aanhield. Volgens de politie was het doel van de aanhouding het voorkomen dat De Wal "steeds weer de bijeenkomst zou kunnen gaan aanvangen". Maar samen met het Openbaar Ministerie is nu beoordeeld dat het niet kon worden aangemerkt als evenement. Er wordt geen boete meer opgelegd.
