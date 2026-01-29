Meta fors hoger op Wall Street na cijfers, Microsoft flink omlaag

NEW YORK (ANP) - Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, was donderdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York na goed ontvangen cijfers. Ook Microsoft opende de boeken, maar die resultaten vielen beleggers op Wall Street tegen en het aandeel ging hard omlaag.

Meta werd meer dan 10 procent hoger gezet na de resultaten die woensdag na het slot van de beurshandel werden gepubliceerd. Het socialemediaconcern, geleid door topman Mark Zuckerberg, rekent voor het lopende kwartaal op meer omzet dan analisten hadden gedacht en gaat dit jaar ook extra investeren in datacenters en kunstmatige intelligentie.

Microsoft kelderde 10 procent. Het softwareconcern zag de omzetgroei uit clouddiensten afgelopen kwartaal vertragen. Ook vielen de vooruitzichten voor het huidige kwartaal tegen.

Wisselend

Het algemene beeld op Wall Street aan het slot was wisselend. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 49.071,56 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 6969,01 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 23.685,12 punten.

Tesla werd 3,5 procent lager gezet. De fabrikant van elektrische auto's boekte afgelopen kwartaal fors minder winst door lagere verkopen en hogere kosten. Ook kondigde topman Elon Musk aan te stoppen met de productie van de Model S en Model X om ruimte te maken voor de bouw van mensachtige robots.

Stijgingen

Techconcern IBM was in trek met een koerswinst van 5 procent door beter dan verwachte prestaties. Ook de cijfers van defensieconcern Lockheed Martin vielen in de smaak, want het aandeel werd ruim 4 procent duurder. De fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks Caterpillar was eveneens in trek na publicatie van cijfers met een plus van 3,4 procent.

Andere grote bedrijven met kwartaalresultaten waren onder meer creditcardmaatschappij Mastercard (plus 4,3 procent), chemiebedrijf Dow (min 2,2 procent) en cruisemaatschappij Royal Caribbean (plus 18,5 procent). Apple, dat na de slotbel met cijfers komt, steeg 0,7 procent.