ZOETERWOUDE (ANP) - Op de N11 bij Zoeterwoude heeft zaterdagochtend rond 9:30 uur een schietincident plaatsgevonden. De politie meldt dat er aanhoudingen zijn verricht. Voor het incident werd een traumahelikopter opgeroepen. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

Aanvankelijk werd de weg in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de rijbaan in de richting van Leiden weer toegankelijk voor verkeer. Richting Bodegraven blijft de weg "voorlopig dicht vanwege politieonderzoek". Verkeer wordt omgeleid via de A4 en A12.

Vlak na het incident mochten weginspecteurs van Rijkswaterstaat niet direct ter plaatse komen, omdat de politie de situatie te onveilig vond. Dat meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat, die al van de politie vernam dat er een schietpartij zou hebben plaatsgevonden op de weg.

Het incident op de N11 houdt volgens een politiewoordvoerder verband met een andere aanrijding op de N228 bij De Meern. Daardoor zijn die weg en de op- en afrit naar de A12 voorlopig afgesloten. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat er een gecrashte auto in de middenberm staat. Wat het verband tussen de incidenten precies is, wilde de woordvoerder niet zeggen.