Politie: aanval op synagoge Manchester was terreuraanslag

MANCHESTER (ANP) - De aanslag op de synagoge in Manchester was volgens de politie een terroristische daad. Er zijn twee arrestaties verricht, zei Laurence Taylor van de antiterreureenheid van de politie.

Bij de aanslag kwamen twee mensen om het leven. De dader werd daarna doodgeschoten door toegesnelde politieagenten. Er liggen nog vier mensen in het ziekenhuis, meldt de BBC.

"Gebaseerd op wat we weten, heeft de politie dit als een terroristisch incident aangemerkt", zei Taylor voor de camera van omroep BBC. Hij zei ook dat de politie de identiteit van de dader denkt te weten, maar dat deze om veiligheidsredenen niet kan worden prijsgegeven.

Dat de joodse gemeenschap op de feestdag Jom Kipoer wordt getroffen, noemde Taylor "rampzalig". Door het hele land schaalt de politie snel op om synagogen en andere joodse locaties te beveiligen, aldus Taylor.