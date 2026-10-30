Politie: agent kreeg situatie bezorger niet anders onder controle

AMSTERDAM (ANP) - De agent die donderdag in de Amsterdamse Runstraat een pakketbezorger met een stroomstootwapen raakte, zag volgens de politie op dat moment geen andere manier om de situatie onder controle te krijgen. De bezorger had geweigerd zijn busje te verplaatsen en werkte later ook niet mee aan zijn aanhouding. Daarop escaleerde de situatie.

"Een collega besluit op een bepaald moment: dit red ik niet op een andere wijze. Dan kiest hij voor een stroomstootwapen", zegt een politiewoordvoerder. "Er ging meer aan vooraf dan op het onlinefilmpje te zien is." De politie heeft naar eigen zeggen ook andere beelden bekeken.

Agenten moeten vooraf afwegen welk geweldsmiddel ze inzetten en daarover waarschuwen, als de situatie dat toelaat. Op de onlinebeelden is niet te horen of dat is gebeurd.

Het gebruik van de taser is gemeld bij een hulpofficier van justitie, die het geweldsgebruik gaat toetsen. De politie gaf de bezorger drie bekeuringen en liet hem weer gaan.