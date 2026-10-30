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Winst Audi keldert bijna 90 procent door zwakke verkopen in China

Economie
door anp
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INGOLSTADT (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Autofabrikant Audi heeft de winst in het derde kwartaal van 2026 flink zien kelderen door zwakke verkopen in China en toenemende concurrentie op de Europese markt. De dochteronderneming van de Duitse autogroep Volkswagen verlaagde ook de winstverwachting voor het hele jaar en kijkt naar verdere kostenbesparingen.
De Audi-groep, waartoe ook de luxeautomerken Bentley en Lamborghini en motorenfabrikant Ducati behoren, zag de nettowinst afgelopen kwartaal met bijna 90 procent dalen tot 95 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar geleden bedroeg de winst nog 718 miljoen euro. De verkoop van auto's met verbrandingsmotor in China liep flink terug, terwijl Europese kopers in toenemende mate kozen voor elektrische voertuigen.
"De cijfers tonen duidelijk aan dat ingrijpen bij Audi noodzakelijk is en niet langer kan worden uitgesteld", zei financieel directeur Jürgen Rittersberger. "Onze maatregelen werpen hun vruchten af, maar gezien de enorme concurrentiedruk moeten we deze verder uitbreiden."
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