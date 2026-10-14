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Politie Amsterdam neemt server in beslag op Amerikaans verzoek

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse politie heeft dinsdag een server in beslag genomen bij een datacenter in Amsterdam-Oost. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving van NRC. De inname gebeurde op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten.
De server is van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici/Inventati (A/I). De politie maakt een kopie van de gegevens en stelt die beschikbaar aan de Verenigde Staten. Het maken van zo'n kopie, ook wel een image genoemd, maakt deel uit van het Amerikaanse rechtshulpverzoek.
A/I bood jarenlang gratis webhosting en e-maildiensten aan duizenden organisaties. De Amerikaanse regering bestempelde de organisatie eind augustus als terroristisch, omdat die volgens haar antifa faciliteerde. Na Amerikaanse sancties besloten de vrijwilligers achter A/I hun diensten te beëindigen.
De politie kan niet zeggen welke gegevens precies worden overgedragen. Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de server teruggebracht naar het datacenter.
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