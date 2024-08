Politie arresteert kort na explosie Utrecht verdachte

UTRECHT (ANP) - Agenten hebben in de nacht van zondag op maandag een verdachte aangehouden na een explosie op de Catharijnesingel in Utrecht. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Rond 02.30 uur werden bewoners aan de Catharijnesingel opgeschrikt door een harde knal. Agenten waren snel ter plaatse en konden op basis van een signalement een verdachte aanhouden. Over de identiteit van deze persoon kon een woordvoerder vanwege het lopende onderzoek nu nog niets zeggen.

De politie zoekt getuigen en camerabeelden om meer over het incident te weten te komen. "De verdachte is te voet aangehouden", zegt de woordvoerder. "Maar misschien is er wel een voertuig bij betrokken." De politie hoopt via getuigen meer te weten te komen over wat zich voor de explosie heeft afgespeeld en of de verdachte hulp heeft gehad.

Er raakte niemand gewond door de explosie. Wel raakte de ruit van een woning beschadigd.