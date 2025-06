Politie begint met aanhouden klimaatactivisten rond A12

DEN HAAG (ANP) - De politie is begonnen met het aanhouden van klimaatactivisten van Extinction Rebellion die rond het middaguur de A12 in Den Haag probeerden te blokkeren. Op wegen in de buurt van de Utrechtsebaan roept de politie om dat actievoerders zijn aangehouden, zo horen ANP-verslaggevers.

Op de Zuid-Hollandlaan, in de buurt van een tankstation, wordt een groep van vijftig demonstranten aangehouden. De politie gaat de groep in een stadsbus wegvoeren. Op de Boslaan, in de buurt van de Malietoren, worden zo'n dertig mensen in een bus gezet.

"Actievoerders probeerden vanmiddag de #Utrechtsebaan in #DenHaag te blokkeren. Dit hebben wij - op last van de burgemeester - voorkomen", meldt de politie op X. "Inmiddels hebben wij al meerdere actievoerders aangehouden."

De ANWB meldt dat de A12 momenteel is afgesloten in de richting van Utrecht naar Den Haag.