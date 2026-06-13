ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie begonnen met forensisch onderzoek na explosie Amsterdam

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 13:54
anp130626078 1
AMSTERDAM (ANP) - De politie is zaterdag begonnen met forensisch onderzoek op de locatie in Amsterdam Nieuw-West waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie was. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving door Het Parool.
Vrijdag kon een forensisch team nog geen onderzoek doen bij het flatgebouw aan de Osdorper Ban, omdat nog naar slachtoffers werd gezocht onder het puin. Vrijdagavond laat werd de zoektocht gestaakt en is de locatie vrijgegeven. Er wordt onder meer sporenonderzoek gedaan.
Door de explosie in een bijgebouw van een flat raakten zeven mensen gewond, van wie twee ernstig. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en enkele auto's in beslag genomen.
Waarvan de arrestanten verdacht worden, kon een woordvoerster van de politie zaterdag nog niet zeggen. Ook over de mogelijke oorzaak van de explosie en hoe het met de slachtoffers gaat, is nog niet meer bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5470014

Deze drie zinnen maken duidelijk dat je met een narcist te maken hebt

144105799_m

Je gelooft niet hoeveel spaargeld 65-plussers écht op de bank hebben staan

121043351_m

Landmacht bereidt zich voor op kamp voor 2000 krijgsgevangenen

shutterstock_2233083393

“Overweldigend bewijs”: waarom artsen nu waarschuwen dat landbouwgif parkinson aanjaagt

150674637_m

Nieuwe studie veegt hardnekkige slaapkamermythe van tafel

ANP-558307285

Experts over WIA-chaos: het UWV verzuipt in moeras

Loading