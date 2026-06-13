Politie begonnen met forensisch onderzoek na explosie Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie is zaterdag begonnen met forensisch onderzoek op de locatie in Amsterdam Nieuw-West waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie was. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving door Het Parool.

Vrijdag kon een forensisch team nog geen onderzoek doen bij het flatgebouw aan de Osdorper Ban, omdat nog naar slachtoffers werd gezocht onder het puin. Vrijdagavond laat werd de zoektocht gestaakt en is de locatie vrijgegeven. Er wordt onder meer sporenonderzoek gedaan.

Door de explosie in een bijgebouw van een flat raakten zeven mensen gewond, van wie twee ernstig. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en enkele auto's in beslag genomen.

Waarvan de arrestanten verdacht worden, kon een woordvoerster van de politie zaterdag nog niet zeggen. Ook over de mogelijke oorzaak van de explosie en hoe het met de slachtoffers gaat, is nog niet meer bekend.