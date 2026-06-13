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Duitse centralebankpresident: prijzen kunnen langer hoog blijven

Economie
door Redactie
zaterdag, 13 juni 2026 om 13:42
bijgewerkt om zaterdag, 13 juni 2026 om 13:56
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 De consumentenprijzen in de eurozone blijven waarschijnlijk langer op een hoog niveau, zelfs als de oorlog in het Midden-Oosten snel voorbij is. Dat heeft de Duitse centralebankpresident Joachim Nagel zaterdag gezegd in een interview met radiozender Deutschlandfunk.
Hij wijst daarbij op de verstoringen van logistieke toeleveringsketens door het conflict en hogere risicopremies die worden gevraagd voor het vervoer van goederen door de Straat van Hormuz. Zelfs als de oorlog voorbij is, zal dit langer effect hebben op de prijzen, aldus Nagel van de Bundesbank.
Nagel is ook bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone verhoogde tegen de gestegen inflatie. Volgens Nagel kan de ECB in juli de rente opnieuw gaan verhogen.
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