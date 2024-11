Politie bekijkt rol taxichauffeurs bij mishandelingen Israëliërs

AMSTERDAM (ANP) - De politie onderzoekt berichten dat Amsterdamse taxichauffeurs een grote rol zouden hebben gespeeld bij mishandelingen van Israëlische voetbalsupporters in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam. Volgens een woordvoerder heeft de politie dit "feitelijk nog niet als zodanig vastgesteld", maar hebben berichten hierover de politie wel bereikt "en we onderzoeken ze".

Voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO) Chanan Hertzberger stipte de rol van de taxichauffeurs vrijdag aan in een verklaring. "Er schijnt zelfs app-verkeer te zijn waaruit blijkt dat zij deze pogrom, want dat was het, nauwgezet hebben voorbereid. Ze verplaatsten zich in groepen waarbij ze hun doelwitten in het nauw dreven. Er circuleren filmpjes van mishandelingen en van pogingen om Israëli's aan te rijden."

Volgens Hertzberger had deze "ogenschijnlijke rol van de taxichauffeurs tot gevolg dat opgejaagde voetbalfans geen mogelijkheid hadden om zich in veiligheid te brengen".