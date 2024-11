VNG in zak en as om oplopende kosten jeugdzorg

DEN HAAG (ANP) - De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich "ernstige zorgen" over de stijgende kosten van de jeugdzorg, schrijft ze op haar site. De ontwikkelingen leiden namelijk tot "aanzienlijke tekorten" voor gemeenten, aldus de club. Over 2023 is het tekort al 628 miljoen euro en voor 2024 "naar verwachting" 828 miljoen.

De VNG baseert die verwachting op de uitkomsten van een onderzoek door adviesbureau Improven. In de zogenoemde Hervormingsagenda werden maatregelen genomen die zouden moeten leiden tot kostenbeheersing, maar die leveren niet genoeg resultaat op.

"Gemeenten zien zich geconfronteerd met de groeiende vraag en intensiteit van jeugdzorgtrajecten, toenemende wachttijden en stijgende uurtarieven voor zorgverleners", meldt de VNG. Ze hebben ook al herhaaldelijk laten weten dat zij extra steun van het kabinet nodig hebben.

De vereniging heeft de kwestie aangekaart bij de onafhankelijke deskundigencommissie onder leiding van voormalig politica Tamara van Ark en verwacht "een krachtig advies aan het kabinet om gemeenten voor de tekorten in 2023 en 2024 te compenseren".