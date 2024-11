Veel buitenlandse aandacht voor ongeregeldheden Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De ongeregeldheden met Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam krijgen ook in het buitenland veel aandacht. Internationale media schrijven over de gewelddadige incidenten en de uitspraken van Israëlische en Nederlandse politici dat er sprake was van antisemitisme.

"Er gaan beelden rond op sociale media van gewelddadige confrontaties in de straten van Amsterdam", schrijft The New York Times, waar het breaking news was. Ook andere media, zoals de Frankfurter Allgemeine, Le Monde en de BBC, verwijzen naar beelden die circuleren op sociale media, maar zeggen de video's niet te kunnen verifiëren. Der Spiegel omschrijft de beelden als "jachttaferelen".

De meeste media, zoals CNN, halen de uitspraken van premier Dick Schoof aan, die zei "met afschuw" de berichten te hebben gevolgd over "antisemitische aanvallen".

'Logisch gevolg'

Al Jazeera schrijft over de aanvallen in Amsterdam, maar vermeldt ook dat er video's zijn van de Israëlische supporters die provocerende liederen over Palestijnen zouden hebben gezongen en Palestijnse vlaggen van gebouwen hadden gerukt. Ook de Israëlische nieuwssite The Times of Israel bericht over die video's.

"Amsterdam heeft zijn Joden in de steek gelaten", schrijft het Britse blad The Spectator. "Nederland moet dit probleem onmiddellijk aanpakken, niet alleen voor de veiligheid van de Joodse inwoners en bezoekers, maar voor de stabiliteit van de eigen samenleving." Volgens de auteur is het voorval in Amsterdam "het logische gevolg" van te slap optreden tegen anti-Joodse sentimenten in eigen land, en dreigt dat ook in het VK te gebeuren.