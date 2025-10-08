ECONOMIE
Politie: bezetting Radboud-pand had dodelijk kunnen aflopen

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 15:24
NIJMEGEN (ANP) - In het eerder deze week bezette Radboud-laboratorium konden gassen vrijkomen die alle aanwezigen binnen korte tijd hadden kunnen doden. Dat meldt de politie woensdagmiddag in een verklaring over het optreden na de bezetting van het gebouw.
In het laboratorium bevinden zich supergeleidende magneten en koelvloeistoffen. Bij onjuist gebruik daarvan komen gassen vrij "die zorgen voor een temperatuurdaling naar -220 graden en het verlies van alle aanwezige zuurstof", aldus de politie. Dat zou ervoor zorgen dat binnen "zeer korte tijd" iedereen in de ruimte zou overlijden.
Dinsdag bezetten activisten van Nijmegen Student Encampment urenlang een pand van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze eisten dat de universiteit de nieuw aangekondigde samenwerkingen met Israëlische instituten staakt.
De politie stopte de aanvankelijke ontruimingsactie om de levens van personeel, andere hulpverleners en de bezetters niet in gevaar te brengen. Uiteindelijk verlieten de bezetters het pand zelf.
