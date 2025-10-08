VNG na kabinetsoverleg over asiel: moeten écht nog verder praten

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gesproken over onderlinge wrevel over asiel, maar zijn er nog niet uit. "We hebben geconstateerd dat we op een aantal onderwerpen gewoon écht verder moeten praten", zegt VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma.

De VNG had een brandbrief aan het kabinet gestuurd, omdat de gemeenten veel meer steun willen van het kabinet als het gaat om de bouw van nieuwe asielzoekerscentra. Gemeenteraden moeten vanwege de Spreidingswet asielzoekers opvangen, maar krijgen vaak te maken met bedreigingen door boze burgers.

Minister Mona Keijzer, verantwoordelijk voor de asielopvang, sprak de tegenstanders toe: "Je sloopt niet, je schreeuwt niet, je bedreigt niet." Desondanks wilde zij zich niet uitspreken voor de bouw van nieuwe azc's. "Ik vind het niet goed dat er meer azc's komen, ik wil dat de asielinstroom omlaaggaat."

Dijksma zegt dat het kabinet de gemeenten "ondubbelzinnig steunt" als het gaat om bedreigingen, maar zegt ook dat er nog "discussie" is over wetgeving, zoals de Spreidingswet of de asielnoodmaatregelenwet.