ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VNG na kabinetsoverleg over asiel: moeten écht nog verder praten

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 15:08
anp081025156 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gesproken over onderlinge wrevel over asiel, maar zijn er nog niet uit. "We hebben geconstateerd dat we op een aantal onderwerpen gewoon écht verder moeten praten", zegt VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma.
De VNG had een brandbrief aan het kabinet gestuurd, omdat de gemeenten veel meer steun willen van het kabinet als het gaat om de bouw van nieuwe asielzoekerscentra. Gemeenteraden moeten vanwege de Spreidingswet asielzoekers opvangen, maar krijgen vaak te maken met bedreigingen door boze burgers.
Minister Mona Keijzer, verantwoordelijk voor de asielopvang, sprak de tegenstanders toe: "Je sloopt niet, je schreeuwt niet, je bedreigt niet." Desondanks wilde zij zich niet uitspreken voor de bouw van nieuwe azc's. "Ik vind het niet goed dat er meer azc's komen, ik wil dat de asielinstroom omlaaggaat."
Dijksma zegt dat het kabinet de gemeenten "ondubbelzinnig steunt" als het gaat om bedreigingen, maar zegt ook dat er nog "discussie" is over wetgeving, zoals de Spreidingswet of de asielnoodmaatregelenwet.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Scherm­afbeelding 2025-10-08 om 07.04.21

Pech: Feestjes en reisjes voor medewerkers zijn voortaan belastbaar

Loading