DEN HAAG (ANP) - Het kabinet verlengt het noodfonds voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening in 2025 en 2026, bevestigen ingewijden na berichtgeving van het AD. Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Jurgen Nobel (Armoedebeleid) zullen hier jaarlijks 60 miljoen euro in steken, maken zij later op vrijdag bekend in een Kamerbrief. De energiesector draagt hier in elk geval in 2025 een bedrag van 10 miljoen euro aan bij.