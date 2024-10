Politie deelde 25 boetes uit bij illegaal auto-evenement in Emmen

EMMEN (ANP) - De politie in Emmen heeft vrijdagavond ongeveer 25 bekeuringen uitgeschreven aan deelnemers van een illegaal auto-evenement. Op de Meerdijk in de Drentse plaats werd een zogenoemde car meeting gehouden, met zo'n zeshonderd auto's. De gemeente was daardoor verrast. Het evenement zorgde voor veel overlast, stelt de gemeente zaterdag.

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen maakte een einde aan de bijeenkomst. Veel van de zeshonderd auto's kwamen uit Duitsland. De car meeting ging gepaard met races, het afsteken van vuurwerk en harde muziek. De autoriteiten sloten daarop de toegangswegen rond de Meerdijk af, om te voorkomen dat er nog meer mensen op afkwamen. Met hulp van politieteams uit de regio werd het evenement volgens de gemeente rond middernacht rustig beëindigd.

Er zijn 25 bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor onnodig geluid produceren, onjuiste kentekenplaten, rijden op het fietspad of niet-werkende verlichting, aldus de politie.