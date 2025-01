Politie deelt beelden van brandstichting auto burgemeester Buma

LEEUWARDEN (ANP) - De politie deelt beelden van de personen die vorige zomer de auto van burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden in brand staken. De politie doet al langere tijd onderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. Ook is nog onduidelijk of de actie gericht was tegen de burgemeester.

De politie deelt beelden van een donkerblauwe Peugeot met daarin twee mensen, van wie er een "een opvallend geel shirt" draagt. De auto reed vlak voor de brandstichting naar de Pelikaanstraat, waar de auto van burgemeester Buma nabij zijn woning stond. Op beelden van de brandstichting zelf is het onderlichaam van een verdachte te zien, terwijl deze man of vrouw een vloeistof over de auto uitgiet. Volgens de politie heeft deze persoon een geel shirt van SC Cambuur aan. "Het feit dat deze man of vrouw dit voetbalshirt draagt, hoeft zeker niet te betekenen dat dat iets zegt over het motief voor de brandstichting", voegt de politie eraan toe.

De politie benadrukt de zaak heel serieus te nemen. De brand zorgde voor een gevaarlijke situatie. Maar ook speelt mee dat het gaat om de auto van de burgemeester van Leeuwarden. "Politie en OM geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging van dit soort zaken. Omdat personen met een publieke taak die ongestoord uit moeten kunnen voeren." Mensen die de verdachte of de auto herkennen of andere informatie hebben, worden gevraagd zich te melden.