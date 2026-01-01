ECONOMIE
Van Oosten: geweld tegen hulpverleners is onacceptabel

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 13:24
DEN HAAG (ANP) - Dat ook deze jaarwisseling hulpverleners zijn belaagd en daarbij gewond zijn geraakt, is "onbegrijpelijk en onacceptabel", vindt justitieminister Foort van Oosten (VVD). "Zij zetten hun eigen viering opzij en verlaten huis en haard om te zorgen voor onze veiligheid. Dat verdient respect", schrijft de demissionaire bewindsman op X.
"De jaarwisseling liet zien wat de impact van vuurwerk en geweld is. Er zijn doden en gewonden gevallen en op meerdere plekken braken branden uit. Door het hele land kregen politie, brandweer en andere hulpverleners te maken met doelbewuste, gerichte agressie", zo vat de minister de nacht samen.
Net als verschillende partijleiders bedankt hij de hulpverleners voor hun inzet.
De politie heeft rond oud en nieuw 250 mensen aangehouden en spreekt van een "heftige" jaarwisseling. Bijna alle beschikbare ME'ers waren aan het werk.
