Politie doet onderzoek naar gedeelde video na explosie Nijkerk

NIJKERK (ANP) - De politie neemt een video over de explosie bij het Israëlcentrum in Nijkerk mee in het onderzoek. Dat zegt een woordvoerster van de politie. Die video is door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) online gezet. Vrijdagavond ontplofte er een voorwerp bij het hek van het gebouw waar de stichting Christenen voor Israël is gehuisvest. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond.

De Amerikaanse SITE Intelligence Group, die extremistische groeperingen monitort, had gemeld dat HAYI een video van het Israëlcentrum had geplaatst. De video liet de explosie zelf niet zien maar toont wel het pand. "De politie is op de hoogte van de beelden en heeft deze ook gezien", zegt de woordvoerster. "Wij betrekken de beelden bij het onderzoek en houden op dit moment nog alle scenario's open." De politie heeft nog niemand aangehouden voor de explosie en kan niet zeggen of de video ook door HAYI is opgenomen.

HAYI plaatste eerder beelden van explosies bij een joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, medio maart. Met het delen van de beelden leek HAYI de verantwoordelijkheid voor de explosies te claimen.