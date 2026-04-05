Pro-Russische leider meldt dode na zinken schip in Zee van Azov

door anp
zondag, 05 april 2026 om 14:12
MOSKOU (ANP/RTR) - Een vrachtschip met graan is gezonken in de Zee van Azov en daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen, meldt de pro-Russische gouverneur van het bezette deel van de Oekraïense regio Cherson. Twee personen zijn vermist.
Waarom het vaartuig is gezonken, is niet duidelijk. Daar wordt volgens gouverneur Vladimir Saldo onderzoek naar gedaan. Hij meldde het incident zondag op Telegram. Hij meldt ook dat negen bemanningsleden, allen Russen, levend zijn teruggevonden op een oever.
De Zee van Azov ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Rusland en is verbonden met de Zwarte Zee. Onder meer de Oekraïense regio Cherson grenst hieraan. Moskou beschouwt de Zee van Azov als onderdeel van Rusland.
