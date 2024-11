YERSEKE (ANP) - In het Zeeuwse Yerseke heeft de politie zaterdagmiddag ingegrepen bij een protest tegen de komst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Volgens een verslaggever van het ANP zijn er honderden dorpelingen op de been. Zo'n twintig actievoerders van KOZP worden door hen bekogeld met eieren. Zeker twee mensen zijn aangehouden, ziet de verslaggever. Er is veel politie aanwezig.