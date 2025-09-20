ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee fotojournalisten gewond bij protest Den Haag

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 19:39
anp200925073 1
DEN HAAG (ANP) - Bij de rellen in Den Haag zijn zaterdag twee fotojournalisten gewond geraakt door toedoen van demonstranten. Dat bevestigt de organisatie PersVeilig, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten, naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws.
"De fotografen werden van achter aangevallen door demonstranten en kregen flinke klappen. Ze hebben blauwe plekken, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis", aldus Peter ter Velde, projectleider van PersVeilig.
Een demonstratie voor strenger asielbeleid liep in de buurt van het Malieveld en op de A12 flink uit de hand. De politie werd belaagd met onder meer stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden ruiten van het partijkantoor van D66 in het centrum van Den Haag ingegooid.
Eerder zaterdag zei een verslaggever van de lokale omroep Regio15 tegen het ANP dat hij ook was aangevallen door relschoppers. Hij liep blauwe plekken op, vertelde hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536518827

Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"

shutterstock_1309752568

Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?

PetraenPetraBBvolLiefde

B&B Vol Liefde-Petra woest, schakelt Tim Hofman in na haatgolf: 'Het schaadt mij echt'

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

shutterstock_2497893699

Waarom niezen mannen zo hard?

Loading