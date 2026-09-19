Politie houdt XR-activisten bij oprit A12 bij Zevenaar aan

ZEVENAAR (ANP) - De politie heeft meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden die bij de opritten van de A12 bij Zevenaar (Gelderland) de weg probeerden te betreden, ziet een ANP-verslaggever. Om hoeveel demonstranten het precies gaat is niet duidelijk.

Tientallen activisten probeerden de A12 even voor 12.00 uur via de oprit te betreden, maar de politie greep in. Andere demonstranten wisten de snelweg even later wel te blokkeren. Daar zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. De weg is dicht in de richting van de Duitse grens.

De gemeente Zevenaar was niet bereikbaar.