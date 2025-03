Politie: in Oosterhout werd niet op 2 maar op 1 locatie geschoten

OOSTERHOUT (ANP) - Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat vrijdagmiddag in Oosterhout (Noord-Brabant) niet op twee, maar op een locatie is geschoten. Bij het schietincident kwamen twee mannen om het leven, een man raakte zwaargewond.

Er is geschoten in de Loevesteinlaan. In die straat werden in een auto twee zwaargewonden aangetroffen, van wie er een later overleed.

In de Sint Antoniushof, iets verderop, trof de politie later een zwaargewonde man aan in een auto. Hij overleed ook nadat reanimatie niet meer baatte. De politie dacht dat daar ook was geschoten. Naar het nu lijkt, is op die locatie niet geschoten, maar heeft die gewonde persoon zich naar die straat verplaatst en kwam daar te overlijden door eerder opgelopen verwondingen.

Onderzoek

In het onderzoek heeft de politie ook een voertuig aangetroffen dat mogelijk te maken heeft met de gebeurtenissen. De auto, gevonden in het Brabantse Teteringen, is in beslag genomen.

Van de gebeurtenissen in Oosterhout zijn volgens de politie "nare beelden" gemaakt, die rondgestuurd worden. "We willen benadrukken dat het verspreiden van deze beelden niet alleen respectloos is, maar ook enorm pijnlijk voor de nabestaanden", aldus de politie, die oproept de privacy van betrokkenen te respecteren.

Waarschijnlijk wordt er later vrijdag meer bekendgemaakt over het incident in de Brabantse plaats.