Amerikaanse toezichthouder onderzoekt diversiteitsbeleid Disney

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC gaat onderzoek doen naar het diversiteitsbeleid van Walt Disney en dochterbedrijf ABC. Volgens FCC-voorzitter Brendan Carr is dit beleid mogelijk in strijd met Amerikaanse regelgeving voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Carr doelt onder meer op het beleid van Disney dat de helft van zijn personages in films afkomstig moet zijn uit "ondervertegenwoordigde groepen", schrijft hij in een brief aan Disney-baas Bob Iger. Carr wijst erop dat Disney al enkele van zijn initiatieven voor meer diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) heeft teruggedraaid, maar stelt dat er "aanzienlijke zorgen blijven".

Sinds zijn benoeming door president Donald Trump eerder dit jaar heeft Carr vergelijkbare brieven gestuurd naar andere bedrijven. Trump beschouwt de DEI-programma's als discriminerend tegenover witte mensen en mannen. Meerdere bedrijven en overheidsinstanties in de VS zijn inmiddels gestopt met deze programma's.

Veranderingen

"Disney begon een eeuw geleden als een iconisch Amerikaans bedrijf", schrijft Carr ook. "Maar toen veranderde er iets. Disney is nu verwikkeld in controverses rond zijn DEI-beleid." Disney heeft laten weten de brief te bestuderen. Het bedrijf wil in gesprek met de FCC om vragen te beantwoorden.

Disney's moderne remake van Sneeuwwitje kwam onlangs in de bioscoop onder een stortvloed van kritiek, onder andere over de casting van een actrice met Colombiaanse achtergrond als het titelpersonage. Ook was er ophef nadat hoofdrolspeelster Rachel Zegler enkele maanden terug kritiek uitte op Trump.