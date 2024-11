Politie kijkt of aangehouden man Toulon steengooier Rotterdam is

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie onderzoekt of de man die in Toulon is aangehouden de verdachte is die zij zoekt voor het gooien van een steen op een slapende dakloze in Rotterdam. Een politiewoordvoerder zegt woensdagochtend dat de Rotterdamse politie weet dat er in de Franse stad een man is aangehouden. "Er wordt gekeken of dat ook onze man is." De woordvoerder verwacht dat hier in de loop van de ochtend meer duidelijk over wordt.

De verdachte, een 32-jarige man met de Kameroense nationaliteit, werd volgens Franse media dinsdag aangehouden op het station van Toulon nadat hij in een trein een vrouw zou hebben aangevallen. De man wordt verdacht van verschillende moorden in Évry, Straatsburg, Dijon en Lyon.