Rustig op Schiphol op vroege ochtend ProRail-staking

SCHIPHOL (ANP) - Het is woensdag rond 06.30 uur rustig op Schiphol Plaza en het treinstation van de luchthaven, waar tussen 06.00 uur en 09.00 uur nauwelijks treinen rijden in verband met een staking van spoorbeheerder ProRail. Alleen tussen Schiphol en Amsterdam Centraal rijdt vier keer per uur een sprinter.

In de hal van Schiphol Plaza wordt af en toe omgeroepen dat het treinverkeer rond Schiphol door de staking platligt. Bij de informatiebalie van NS staan enkele reizigers, ziet een ANP-verslaggever.

Door de staking rijden er woensdagochtend geen treinen in heel Noord-Holland en delen van Utrecht en Flevoland. Ook op andere trajecten wordt het treinverkeer verstoord doordat medewerkers van de verkeersleidingsposten van ProRail in Alkmaar en Amsterdam het werk neerleggen tussen 06.00 en 09.00 uur. Vrijdag en volgende week zijn ook in andere delen van het land stakingen van ProRail-medewerkers aangekondigd, die daarmee een betere cao hopen af te dwingen.