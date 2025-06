Politie Los Angeles verricht arrestaties, dreigt met meer

LOS ANGELES (ANP) - De politie van Los Angeles heeft arrestaties verricht bij het protest in de stad tegen de immigratiediensten. De politie waarschuwt dat de bijeenkomst verboden is en dat mensen moeten vertrekken. President Donald Trump heeft ook militairen van de Nationale Garde naar het gebied gestuurd, gedreigd wordt met zwaardere eenheden.

"Meerdere mensen zijn aangehouden omdat ze niet waren vertrokken nadat meerdere waarschuwingen waren afgegeven", schrijft de politie op X. Aantallen worden niet genoemd. Iedereen die nog in het gebied is, kan opgepakt worden. Ook waarschuwt de politie dat zogenoemde "minder dodelijke wapens" gebruikt kunnen worden die pijn en letsel kunnen veroorzaken. In die categorie vallen onder meer traangas en rubberkogels.

Trump stuurde 2000 gardisten naar Los Angeles. Minister van Defensie Pete Hegseth zei dat er zelfs mariniers gezonden kunnen worden "als het geweld voortduurt". De Democratische gouverneur Gavin Newsom zegt dat de inzet "opzettelijk provocerend" is.