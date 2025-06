Italiaanse stembureaus geopend voor referendum over burgerschap

ROME (ANP/RTR) - Italië gaat naar de stembus in een tweedaags referendum over burgerschap en de arbeidsmarkt. Het referendum was een initiatief van de vakbonden en de oppositie en wordt gezien als een manier om de rechtse regering van Giorgia Meloni onder druk te zetten. Het kabinet probeerde te voorkomen dat het referendum voldoende steun zou krijgen om bindend te worden verklaard.

Italianen kunnen stemmen over vijf vragen. Vier daarvan hebben te maken met de Italiaanse arbeidsmarkt. Daarnaast is de vraag of mensen sneller Italiaans staatsburger moeten kunnen worden. Het duurt nu tien jaar voor buitenlanders in Italië genaturaliseerd kunnen worden, het voorstel is om daar vijf jaar van te maken.

Vakbond CGIL nam het initiatief voor het referendum. De bond zegt dat 4,5 miljoen mensen dat voorstel steunden, veel meer dan minimaal noodzakelijk was. Het referendum is pas bindend als meer dan de helft van de kiesgerechtigden komt opdagen. Uit peilingen blijkt dat het nog de vraag is of dat ook gaat lukken.

Meloni

De leiders van de twee coalitiepartijen Forza Italia en Lega hebben gezegd dat ze niet gaan stemmen. Meloni zei wel naar het stembureau te gaan, maar geen stem uit te brengen.

"Meloni is bang voor participatie en begrijpt dat veel Italianen, zelfs zij die op haar hebben gestemd, zullen gaan stemmen", zei Elly Schlein van de grootste oppositiepartij PD eerder. Die partij leidde met CGIL de campagne rond het referendum.