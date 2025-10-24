ECONOMIE
Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Bladel

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 2:01
BLADEL (ANP) - De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Europalaan in het Brabantse Bladel. Dat meldt de politie op X.
Het schot werd gelost omdat een verdachte van een geweldsincident weigerde de aanwijzingen van de politie op te volgen. Bij dit incident hebben de verdachten mogelijk een vuurwapen gebruikt.
De politie hield in totaal vier personen aan voor hun mogelijke betrokkenheid bij dit incident. Enkele van de aangehouden personen zijn gewond geraakt en krijgen medische verzorging. Veel is volgens de politie nog onduidelijk. Ze doet onderzoek.
