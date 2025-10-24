Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Bladel

BLADEL (ANP) - De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Europalaan in het Brabantse Bladel. Dat meldt de politie op X.

Het schot werd gelost omdat een verdachte van een geweldsincident weigerde de aanwijzingen van de politie op te volgen. Bij dit incident hebben de verdachten mogelijk een vuurwapen gebruikt.

De politie hield in totaal vier personen aan voor hun mogelijke betrokkenheid bij dit incident. Enkele van de aangehouden personen zijn gewond geraakt en krijgen medische verzorging. Veel is volgens de politie nog onduidelijk. Ze doet onderzoek.