Schoof: EU-financiering Oekraïne rond als iedereen als NL betaalt

door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 1:59
BRUSSEL (ANP) - In plaats van een lening op basis van bevroren Russische tegoeden, zouden lidstaten ook net zoveel kunnen afdragen aan Oekraïne als Nederland. "Dan is de financiering rond", zei premier Dick Schoof na afloop van overleg met EU-leiders.
De regeringsleiders willen verschillende opties zien van de Europese Commissie om Oekraïne financieel te ondersteunen in 2026 en 2027. Er kwam onvoldoende steun voor enkel de uitwerking van het plan om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken als lening.
België, waar de bevroren Russische tegoeden vaststaan, wil dat de EU-landen de kosten hiervoor evenredig zullen dragen. "België kan niet alleen die garanties dragen", zei Schoof. Desondanks zijn alle EU-landen erop gericht "het plan wel te laten slagen", aldus Schoof.
Het alternatief van Schoof zien veel lidstaten niet zitten, omdat hun begroting het niet toelaat meer geld aan Oekraïne te geven.
