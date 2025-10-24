ECONOMIE
De Wever: andere opties voor geld Oekraïne dan Russische tegoeden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 2:03
BRUSSEL (ANP) - De Belgische premier Bart De Wever wil en ziet verschillende mogelijkheden om Oekraïne snel aan de benodigde miljarden euro's te helpen, zonder de bevroren Russische tegoeden aan te spreken. Hij vreest echter dat de Europese Commissie toch alleen naar die tegoeden gaat kijken. Dat zei De Wever na afloop van de EU-top.
Oekraïne heeft voor 2026 en 2027 veel geld nodig en moet dat ook krijgen, benadrukte De Wever. Voor het plan van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een renteloze lening van 141 miljard euro aan Oekraïne bleek donderdag onvoldoende steun te zijn. De regeringsleiders willen dat de Commissie verschillende opties in kaart brengt om Oekraïne de komende twee jaar financieel te ondersteunen.
De Wever ziet die verschillende opties. Een daarvan is dat de Europese Commissie namens de EU voor Oekraïne een lening aangaat, zoals zij ook tijdens de coronacrisis geld leende voor de EU.
