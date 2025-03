OOSTERHOUT (ANP) - Bij schietincidenten in Oosterhout zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Op twee plekken in de Noord-Brabantse plaats is geschoten, rond 16.00 uur. De politie meldde eerder dat er één dode was gevallen.

Bij de incidenten viel ook een zwaargewonde. Op de slachtoffers is geschoten. Onduidelijk is nog door wie.